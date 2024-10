Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Fahrzeugführer fährt mit massiv beschädigten Fahrzeug durch den halben Saale-Orla-Kreis

Dittersdorf/Wernburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über ein stark beschädigtes Fahrzeug auf der Landstraße bei Wernburg. Der Fahrzeugführer sollte noch im Fahrzeug sitzen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchtete der 34-jährige Mann zu Fuß in ein angrenzendes Maisfeld. Er konnte jedoch nach kurzer Flucht gestellt werden. Der Grund der Flucht war den eingesetzten Polizisten schnell klar. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,67 Promille, sodass der Mann zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen musste. Die Suche nach der Unfallstelle war nicht schwer, da das Fahrzeug seine Spuren auf dem Asphalt hinterließ. So konnte die Unfallstelle schließlich im Kreisverkehr bei Dittersdorf gefunden werden. Augenscheinlich fuhr der ortsunkundige Fahrzeugführer aus Richtung BAB 9 in Richtung Schleiz. Dabei fuhr er fast geradlinig über den Kreisverkehr bei Dittersdorf und beschädigte sich dabei massiv das Fahrzeug. Er kam im angrenzenden Feld zum Stehen, schaffte es jedoch seine Fahrt fortzusetzen. Dabei verlor er stückweise Teile seines Fahrzeugs. Dies begann mit einem Reifen, dann Teile der Felge, bishin zum Bremssattel. Er fuhr so noch ungefähr 20 km durch mehrere Ortschaften, u.a. Plothen, Dreba usw. bis das Fahrzeug schließlich bei Wernburg liegenblieb. An dem Chevrolet entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die entstandenen Schäden an Kreisverkehr und Fahrbahn müssen erst noch beziffert werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell