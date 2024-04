Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer verunfallt ohne Helm

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Sonntag (28.04., 02.25 Uhr) wurden Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh auf einen Motorradfahrer aufmerksam, welcher von der Bahnhofstraße auf die Waldbadstraße abbog. Der Mann war ohne Helm unterwegs und hatte kein Kennzeichen an seinem Fahrzeug. Er beschleunigte nach dem Erblicken des Streifenwagens sein Zweirad deutlich, als er durch das eingeschaltete Blaulicht erkannte, dass er angehalten und kontrolliert werden sollte. Die Polizisten fuhren ihm nach. Sie verloren dabei immer wieder den Blickkontakt. An der Osterfeldstraße in Höhe der Rostocker Straße trafen die Polizisten ein paar Minuten später auf den zwischenzeitlich verunfallten 29-jährigen Motorradfahrer. Er lag am Boden. Bis zum Eintreffen eines Notarztes und des Rettungsdienstes leisteten die Polizisten erste Hilfe. Zur weiteren Versorgung wurde der schwer verletzte Mann in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die sich anschließende Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Ersten Ermittlungen nach kollidierte der Mann mit einem am Straßenrand geparkten Pkw, nachdem er mit dem Motorrad gegen einen Bordstein fuhr.

Das Motorrad wurde sichergestellt. Der 29-jährige Fahrer des Motorrads, ein Verler, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war nicht zugelassen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell