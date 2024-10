Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit vielen Feststellungen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Landesstraße 1095, bei Saalburg-Ebersdorf, durchgeführt. Bei erlaubten 100 km/h (60 km/h für LKW) durchfuhren insgesamt mehr als 400 Fahrzeuge die Messörtlichkeit in Richtung Saalburg. Es wurden 52 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 17 Fällen kommt es zur Eröffnung eines Bußgeldverfahrens, die höchste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 156 km/h.

