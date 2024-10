LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Pößneck (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Pößneck in der Straße des Friedens in ein Geschäft eingebrochen. Bisher unbekannte Täter beschädigten Fenster sowie Türen und durchwühlten die Innenräume. Es entstand dabei ein nicht unerheblicher Sachschaden. Aus den Räumlichkeiten wurde u.a. Bargeld entwendet. Zeugen, welche dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der ...

