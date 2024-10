LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag kam es in Saalfeld zu drei Verkehrsunfällen, bei welchen Personen zu Schaden kamen. Gegen 10.30 Uhr stieg eine 85-Jährige am Markt in einen Bus ein. Beim Losfahren musste die Busfahrerin verkehrsbedingt stark abbremsen. Dabei kam die ältere Dame zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. In der Pfortenstraße kam es gegen 14.00 Uhr zu ...

