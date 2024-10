LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitag den 11.10.2024, zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr, wurde in Neuhaus am Rennweg, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Sonneberger Straße, ein abgeparkter blauer PKW Mitsubishi beschädigt. Das Fahrzeug wies Lackkratzer im Bereich der rechten Seite auf. Zum Verursacher der Beschädigungen ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, welche dazu Angaben machen können, werden gebeten, ...

