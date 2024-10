LPI-SLF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Zwischen Samstagmittag bis Sonntagvormittag drangen Unbekannte in einen Zeitschriften- und Tabakladen in Neustadt an der Orla ein, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der oder die Unbekannten begaben sich durch Überwinden eines Schiebetores auf den Innenhof der Rodaer Straße, brachen die Fenstervergitterung auf und gelangten so ins ...

mehr