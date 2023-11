POL-EL: Uelsen - Anhänger gestohlen

Werlte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag versucht, gegen 0.30 Uhr, in eine Garage an der Straße Oldenkamp in Werlte einzubrechen. Dabei wurde er vermutlich von einem Zeugen gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

