Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Schleiz (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 06.40 Uhr, befuhr der 29-jährige Fahrer eines PKW die B 282 in Richtung Gräfenwarth und beabsichtigte nach links auf die Autobahn in Richtung München aufzufahren. Hierbei beachtete er die entgegenkommende vorfahrtsberechtige 44-jährige Fahrerin eines PKW nicht und stieß mit dieser zusammen. In der Folge wurde der PKW der Frau noch gegen einen Kleintransporter geschleudert. Bei dem Unfall zogen sich zwei Personen Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis 09.00 Uhr kam es im zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

