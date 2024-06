LPI-J: Prügelei

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag musste ein 19-Jähriger in Weimar Nord feststellen, dass über den Zeitraum der vergangenen Nacht sein Roller entwendet wurde. Trotz doppelter Sicherung gelang es dem unbekannten Täter das Kleinkraftrad zu entwenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr