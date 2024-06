LPI-J: Gefährliche Körperverletzung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: In der Nacht zum Mittwoch drang ein Einbrecher gewaltsam in ein Gasthaus in Eisenberg ein. Seine Beute war Bargeld im dreistelligen Bereich. Bei seiner Tathandlung wurde er jedoch durch die Überwachungsanlage erkennbar aufgenommen. Die Ermittlungen zur Tat laufen. Durch die gewaltsame Tatausführung ist dem Betreiber ein Sachschaden von circa 100 Euro entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

