POL-BI: Jugendlicher wieder da

Bielefeld (ots) - JM / Bielefeld / Gadderbaum - Eine unbekannte Person brach in der Nacht auf Dienstag, 12.11.2024, einen Automaten in einer Pflegeschule auf. Die Polizei sucht den Mann mit einer Täterbeschreibung. Gegen 9:00 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch am Sareptaweg informiert. In der dort ansässigen kirchlichen Pflegeschule wurde ein Kaffeeautomat gewaltsam aufgebrochen. Die Umstände des Vorfalls sind ...

mehr