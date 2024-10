POL-WES: Moers - Polizei sucht Autofahrerin

Wesel (ots) - Am Sonntag, den 13.10.2024, gegen 05.20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinberg die Rheinberger Straße in Budberg in Fahrtrichtung Orsoy. Ein 36-jähriger Taxifahrer aus Duisburg befuhr den Peldenweg und bog nach links in die Rheinberger Straße ab, wobei er den Pkw des 60-Jährigen übersah, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der ...

mehr