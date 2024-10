Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 13.10.2024, gegen 05.20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinberg die Rheinberger Straße in Budberg in Fahrtrichtung Orsoy. Ein 36-jähriger Taxifahrer aus Duisburg befuhr den Peldenweg und bog nach links in die Rheinberger Straße ab, wobei er den Pkw des 60-Jährigen übersah, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Verkehrsunfall wurden neben den beiden Fahrzeugführern auch noch zwei 26-jährige Insassen des Taxis leicht verletzt. Die vier leichtverletzten Personen wurden mit Rettungswagen zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zudem wurde das Unfallgeschehnis ein Verkehrszeichen beschädigt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden mussten.

