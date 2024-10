POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht einen bestimmten Zeugen, um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären

Kreis Wesel/ Borken (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Borken-Burlo ist von privater Seite eine Belohnung in Höhe von bis zu 5.000 Euro ausgesetzt worden für Hinweise, die zur Ermittlung und Verurteilung der Täter führen. Am 07.09.2024 waren Unbekannte zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Pater-Arnold-Straße eingedrungen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Kripo nahm ihre Ermittlungen auf; ...

