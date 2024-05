Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Waschbär im Haus

Am frühen Freitagmorgen erteilte die Polizei in Heidenheim einem Waschbären einen Platzverweis.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr meldete eine Anruferin einen Waschbären in ihrem Haus in der Straße Fuchssteige. Da das Tier trotz wiederholter Aufforderung ihr Haus nicht verlassen wollte, bat sie um polizeiliche Hilfe. Vor Ort trafen die Beamten den Waschbär vor dem Schlafzimmer der Frau an. Beim Versuch, das Tier ins Freie zu bringen, griff dieses einen der Beamten an. Der hatte Glück und blieb unverletzt. Nachdem der Bär aus dem Haus flüchtete, konnte die Anruferin ihr Schlafzimmer wieder gefahrlos betreten. Wie das Tier in das Haus gelangte ist nicht bekannt.

