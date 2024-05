Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit gestohlenem Fahrzeug

Am Donnerstag verursachte ein Jugendlicher mit einem gestohlenen Renault in Ulm einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein 14-Jähriger mit zwei Freunden in der Ulmer Oststadt unterwegs. Da er mit dem Renault Twingo vermutlich zu schnell war kam er im Örlinger-Tal-Weg von der Straße ab und landete im Graben. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Zwei Jugendliche kletterten aus den Fenstern des kaputten Renaults und flüchteten zu Fuß. Einem Zeugen gelang es noch, einen zwölfjährigen Mitfahrer festzuhalten. Der erlitt leichte Verletzungen und konnte wohl nicht schnell genug aus dem Fahrzeug klettern. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Bereits auf der Anfahrt zur Unfallstelle gelang es einer Streife des Polizeireviers Ulm, den flüchtenden 16-jährigen Beifahrer, vorläufig festzunehmen. Eine weitere Streife traf den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift in Ulm, im Beisein seiner Eltern, an. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll er den Renault Twingo am Mittwochabend in der Wagnerstraße in Ulm gestohlen haben. Dort steckten wohl die Schlüssel an dem offenen Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Ulm nahm die weiteren Ermittlungen auf. Die Ermittlungen werden in diesem Fall von Mitarbeitenden des "Haus des Jugendrechts" geführt. Alle Beteiligten wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Hintergrundinformation:

Das Haus des Jugendrechts nahm seine Arbeit im Januar 2020 auf und ist für die Bearbeitung von Straftaten, die von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden im Stadtgebiet Ulm und Umgebung begangen wurden, zuständig. Unter einem Dach vereint arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe in Strafverfahren behördenübergreifend vertrauensvoll zusammen. Sie verfolgen dabei u.a. die Ziele, Jugendkriminalität wirksam zu bekämpfen, die Jugendstrafrechtspflege durch Verkürzung der Verfahrensdauer weiter zu entwickeln und schneller und abgestimmter auf delinquentes Verhalten zu reagieren und dadurch zugleich den Opferschutz zu stärken. Weitergehende Informationen über das Haus des Jugendrechts finden Sie unter: https://haus-des-jugendrechts-ulm.de.

