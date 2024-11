Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verdacht sexueller Missbrauch von Kind; Müll entsorgt und erwischt; Einbrüche in Café, Firma, Praxis, Hallenbad, Verkaufsautomat und Lebensmittelgeschäft; Betonteil verloren

Eningen (RT): Zu weit links gefahren

Die Missachtung des Rechtsfahrgebots ist die Ursache eines Verkehrsunfalls der sich am Montagmorgen an der Einmündung Eugenstraße / Rathausplatz ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Eugenstraße unterwegs. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge auf Höhe der Einmündung zum Rathausplatz mittig auf der Fahrbahn fuhr, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 26-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (jl)

Filderstadt (ES): Verdacht sexueller Missbrauch von Kind

Gegen einen noch unbekannten Mann ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Der Mann soll nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in der Sprungbude in Filderstadt-Plattenhardt einen 10 Jahre alten Jungen in eine Kabine der Männertoilette gezogen haben. Dort berührte der Tatverdächtige das Kind zunächst am Oberkörper und forderte es auf, die Unterhose auszuziehen. Der Junge zog daraufhin seine Sporthose aus und der Mann ihm danach die Unterhose. Diese steckte der Tatverdächtige in seine Hosentasche und verließ die Toilette. Nachdem der 10-Jährige einige Zeit später seinen Begleitpersonen von dem Vorfall berichtet hatte, verständigten diese die Polizei. Eine sofortige Überprüfung des Gebäudes sowie Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld, an denen sich auch ein Polizeihubschauber beteiligte, verliefen ohne Ergebnis. (gj)

Baltmansweiler (ES): Müll im Wald entsorgt und erwischt

Am Sonntagmittag hat ein aufmerksamer Passant im Bereich der Wanderparkplätze an der Baacher Straße eine illegale Müllentsorgung beobachtet und die Polizei verständigt. Dem Zeugen war dort kurz nach 12.45 Uhr ein Mann aufgefallen, der insgesamt 20 Plastikabfallsäcke an mehreren Stellen im Wald entsorgte. Das Polizeirevier Esslingen konnte den 51-jährigen Betroffenen ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (gj)

Esslingen (ES): In Café eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Café in der Ritterstraße ist von Sonntag auf Montag das Ziel von Einbrechern gewesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen diese in der Zeit von 20.30 Uhr bis 5.30 Uhr nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zugangstür in den Verkaufsraum des Lokals ein, brachen eine Kasse auf und entwendeten einen Tresor. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld. Zum Abtransport des Tresors dürften die Einbrecher ein Fahrzeug benutzt haben. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag oder eventuell auch schon im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die Täter und/oder ihr Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 0711/3990-0 zu melden. (gj)

Weilheim/Teck (ES): In Firma eingebrochen

Offenbar auf Bargeld dürften es ersten Ermittlungen zufolge Kriminelle abgesehen haben, die über das vergangene Wochenende in eine Firma im Weilheimer Industriegebiet eingebrochen sind. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt in die Firma, in der sie in der Folge weitere Türen aufbrachen um in den Verwaltungsbereich zu gelangen. Dort stießen sie auf einen Tresor, zu dem sie sich gewaltsam Zugriff verschafften und ihn ausplünderten. Der Wert des Diebesgutes und ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Einbruch in Praxis

Eine Praxis in der Plochinger Straße ist in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Nachdem sich der Täter Zutritt zu den Räumen verschafft hatte, suchte er im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte unter anderem Bargeld und Medikamente. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Vorrang missachtet

Auf rund 10.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung Hechinger Straße, Dörnlestraße entstanden ist. Ein 51-Jähriger war gegen 07.45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Hechinger Straße von Hechingen herkommend unterwegs und wollte nach links in die Dörnlestraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi A3 einer 57-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Mercedes-Fahrer wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (jl)

Mössingen (TÜ): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In ein Hallenbad in der Goethestraße ist am Montagmorgen eingebrochen worden. Gegen drei Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Seitentür Zutritt zum Gebäude. Dort hebelte er eine Tür zu einem Büro auf und entwendete daraus mehrere Schlüssel. Der Aufbruch eines Automaten im Eingangsbereich scheiterte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen männlichen Täter, der mit einer Maske vermummt war und die Kapuze seiner Jacke aufgezogen hatte. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu zwei Aufbrüchen am frühen Samstagmorgen in Talheim und Öschingen. Zwischen vier Uhr und 4.40 Uhr brach ein maskierter Täter mit aufgezogener Kapuze seiner blauen Jacke und grauer Hose die Kasse eines Verkaufshäuschens in der Straße Steinlachmühle in Talheim auf und entwendete daraus einen zweistelligen Geldbetrag. Im selben Zeitraum wurde ein in der Gustav-Schöller-Straße in Öschingen stehendender Verkaufsautomat aufgebrochen. Der unbekannte Täter, von dem keine Personenbeschreibung vorliegt, stahl daraus zahlreiche Vapes und Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.

Zudem rät die Polizei:

Achten Sie gerade in der dunklen Jahreszeit auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Fremde in ihrem Wohngebiet und auf dem Nachbargrundstück. Verständigen sie bei einer entsprechenden Wahrnehmung die Polizei. Weitere Tipps finden Sie unter: https://k-einbruch.de/

Albstadt (ZAK): Unfall im Kreuzungsbereich

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in Onstmettingen. Ein 25-Jähriger war gegen 13.10 Uhr mit einem Citroen Jumper von der Theodor-Storm-Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in die bevorrechtigte Wilhelmstraße eingefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Citroen und dem Audi A3 einer 35-Jährigen, die auf der Wilhelmstraße in Richtung Tailfingen unterwegs war. Die Audi-Lenkerin zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräfte zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Albstadt (ZAK): Kasse ausgeplündert

In ein Lebensmittelgeschäft in der Sonnenstraße ist ein Unbekannter zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, neun Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt ins Innere, wo er sich das Wechselgeld aus der Kasse griff. Mit seiner Beute macht er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dotternhausen (ZAK): Betonteil verloren

Verlorene Ladung hat am Montagmorgen auf der Dormettinger Straße zu Verkehrsbehinderungen geführt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten gegen 7.10 Uhr ein auf der Fahrbahn liegendes größeres Betonfertigteil gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 60-jähriger LKW-Fahrer vergessen, die Ladung für den Transport auf seinem Mercedes Sattelzug vollständig zu sichern. Von dort fiel das Betonteil auf die Fahrbahn, während der LKW-Fahrer hiervon zunächst nichts bemerkte und weiterfuhr. Die betroffene Firma transportierte die verlorene gegangene Ladung mit Hilfe eines Baggers ab und reinigte die Fahrbahn. (gj)

