Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Audi in Furtwangen beschädigt - Zeugenaufruf (10.10.2024)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Donnerstag ist es in Furtwangen zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten weißen Audi und verließ die Unfallstelle, ohne den Zusammenstoß zu melden. Die Höhe des Schadens, der so auf der Straße "Friedhofsweg" entstand, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07724 / 949500 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

