Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (11.10.2024)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Freitagabend, gegen 18 Uhr, auf der Bruderhofstraße einen Unfall gebaut, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden ist. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Opel Astra auf der Bruderhofstraße in Richtung Landesstraße 191. Kurz nach dem Kreisverkehr kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auch seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des in betrunkenem Zustand verursachten Unfalls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell