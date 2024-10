Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Eisenbahnstraße-rund 10.000 Euro Blechschaden (11.10.2024)

Radolfzell (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich im Bereich der Eisenbahnstraße/ Zubringer zur L 220 ein Unfall ereignet. Ein 62-Jähriger war mit einem Mercedes auf der Eisenbahnstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr an der abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus weiter. Hierbei prallte er mit einem Opel Corsa eines 57-Jährigen zusammen, der ihm auf der abknickenden Vorfahrtsstraße entgegenkam. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Am Opel entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell