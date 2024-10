Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (12.10.2024)

Dauchingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagmittag in der Villinger Straße ereignet hat. Gegen 12:55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich aufgrund einer Fahrbahnverengung durch parkende Fahrzeuge, einen entgegenkommenden Ford Fiesta. Dabei kam es an beiden Fahrzeugen zu einem Schaden an den Seitenspiegeln. Der Unfallverursacher verließ, nach einem kurzen Gespräch mit den Insassen des geschädigten Fahrzeugs, die Unfallörtlichkeit ohne Angabe seiner Personalien. Die Schadenshöhe beträgt an beiden Fahrzeugen jeweils etwa 400 EUR. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: 60 bis 75 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß, kräftige Statur, graue Haare sowie auffälliger grauer Oberlippenbart, Brillenträger. Bekleidet soll er mit Jeans und roten Hosenträgern sowie einem blau-karierten Hemd gewesen sein. Außerdem sprach der Unfallverursacher mit schwäbischem Dialekt. Nähere Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell