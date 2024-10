Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) Verkehrsunfall auf der A81 - Zeugen gesucht (12.10.2024)

Vöhringen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom Samstagabend, welcher sich auf der A81 im Bereich der Anschlussstelle Sulz am Neckar ereignet hat. Ein 21-jähriger Renault-Fahrer war gegen 19:34 Uhr in Fahrtrichtung Singen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Auffahrt Sulz am Neckar kommend direkt auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der 21-Jährige musste nach links ausweichen, wo er mit der dortigen Betonschutzwand kollidierte. Zu einer Berührung mit dem auffahrenden weißen oder grauen Kombi kam es nicht. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, zu melden.

