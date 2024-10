Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf der B 27 - 40.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein leicht verletzter PKW-Lenker und ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch (09.10.2024) gegen 16.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 67-jähriger Skoda Rapid-Lenker, eine 36 Jahre alte Skoda Fabia-Lenkerin, ein 30-jähriger Smart-Fahrer und eine 41 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhren hintereinander die linke Spur der B 27 von Ludwigsburg kommend. Auf Höhe der beiden Linksabbiegestreifen der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Heilbronn wechselte der vorausfahrende 67-Jährige kurz vor der Ampel nach links. Hierbei überfuhr er verbotswidrig die durchgezogenen Fahrstreifenbegrenzung und stand nun mit der Front seines Skoda auf dem Linksabbiegestreifen, während das Heck auf die Durchgangsfahrbahn der B 27 ragte. Dies führte dazu, dass die 36 Jahre alte Skoda Fabia-Fahrerin und der 30-Jährige im Smart bis zum Stillstand abbremsen mussten. Die von hinten herannahende 41 Jahre alte Frau im Mercedes bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Smart auf. Anschließend schob dieser die beiden Skoda aufeinander. Der 30-Jährige im Smart erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten der rechte Linksabbiegestreifen und die linke Fahrbahn der B 27 kurzzeitig gesperrt werden.

