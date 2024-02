Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster. Handschellen klicken nach mehreren Monaten Flucht

Münster (ots)

Am Donnerstag (15.2.) klickten die Handschellen bei einem 30-jährigen Darmstädter. Er befand sich seit mehreren Monaten auf der Flucht, da er seine wegen Drogendelikten verhängte Haftstrafe im vergangenen August nicht angetreten hatte und seitdem nicht mehr an seiner ehemaligen Anschrift wohnte. Im Rahmen von Ermittlungen von Zivilfahndern der Polizei Südhessen konnte er schließlich im Bereich Münster lokalisiert und am Donnerstag festgenommen werden. Im Anschluss wurde er in eine Haftanstalt gebracht, wo er die nächsten zweieinhalb Jahre hinter Gittern verbringen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell