Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Nach Angriff auf 46-Jährige/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ober-Ramstadt (ots)

Nachdem ein 46 Jahre alter Mann am Mittwoch (14.02.) seine gleichaltrige Ex-Frau bei einem Angriff mit einer Axt schwer verletzt haben soll und anschließend mit einem Auto flüchtete (wir haben berichtet), können die Ermittlerinnen und Ermittler nun einen raschen Fahndungserfolg vermelden. Der Tatverdächtige konnte am Freitag (16.02.) im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen von den Polizeibehörden in Bosnien festgenommen werden. Mittels einem Rechtshilfersuchen durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wird nun die Auslieferung des 46-Jährigen nach Deutschland in die Wege geleitet.

Die verletzte Frau wird nach wie vor im Krankenhaus behandelt und befindet sich in einem stabilen Zustand. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5714393

