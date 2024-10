Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Wohnanhänger nach Unfall umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (09.10.2024) gegen 13.40 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall, an dem ein Sattelzug und ein PKW-Wohnanhänger-Gespann beteiligt waren. Während der Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, befuhr der Mercedes mit Wohnanhänger die mittlere Spur. Vermutlich musste der Fahrer des Sattelzugs aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeug ausweichen und kam in der Folge nach links auf die mittlere Spur. Der Sattelzug prallte gegen PKW und Wohnanhänger und schob sie gegen die Mittelleitplanke. Schließlich kippte der Wohnanhänger um. Weder die beiden Insassen im Mercedes, noch die beiden Hunde im Kofferraum des PKW wurden verletzt. Auch die beiden Personen, die sich im Sattelzug befanden, blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart teilweise vollständig gesperrt werden. Der Wohnanhänger musste von einem Kran aufgestellt und anschließend abtransportiert werden. Der Mercedes wurde ebenfalls abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Nachdem gegen 15.30 Uhr der linke Fahrstreifen für den Verkehr frei gegeben werden konnte, wurde die noch vorhandene Sperrung etwa 15 Minuten päter ebenfalls aufgelöst, so dass die Autobahn wieder vollständig befahrbar war.

