POL-LB: Herrenberg-Affstätt: Unfallflucht in der Anemonenstraße

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (08.10.2024) ereignete sich kurz nach 16.00 Uhr parallel der Bundestraße 10 bei Vaihingen an der Enz am Abzweig in Richtung Pulverdingen ein schwerer Unfall. Ein 54 Jahre alter Pick-up-Fahrer war zunächst auf der B 10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz unterwegs, auf der sich der Verkehr jedoch zurück staute. Vermutlich aufgrund dessen verließ er die Straße und fuhr über den rechts ...

mehr