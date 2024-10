Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: schwerer Unfall bei Pulverdingen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (08.10.2024) ereignete sich kurz nach 16.00 Uhr parallel der Bundestraße 10 bei Vaihingen an der Enz am Abzweig in Richtung Pulverdingen ein schwerer Unfall. Ein 54 Jahre alter Pick-up-Fahrer war zunächst auf der B 10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz unterwegs, auf der sich der Verkehr jedoch zurück staute. Vermutlich aufgrund dessen verließ er die Straße und fuhr über den rechts angrenzenden Grünstreifen auf den parallel verlaufenden Feldweg. Um seine Fahrt anschließend weiter nach Pulverdingen fortzusetzen, lenkte er dann auf einen in seinem Besitz stehenden Acker, um so mutmaßlich abzukürzen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit brach das Heck des Pick-up aus. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg deuten weiter daraufhin, dass der Pick-up am Rande des Ackers gegen einen Randstein stieß und abhob. Das Fahrzeug stürzte auf die Fahrerseite und die Scheibe der Fahrertür brach. Der Arm des 54-Jährigen geriet nach draußen und zwischen Fahrzeug und Asphalt, wo er eingequetscht wurde. Der schwer verletzte Mann musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da während der Unfallaufnahmen bei ihm und seinem Beifahrer Alkoholgeruch wahrnehmbar war, musste sich der Fahrer einem Atemalkoholtest unterziehen. Das Ergebnis belief sich auf rund ein Promille, so dass auch eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

