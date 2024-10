POL-LB: Tamm: Hoher Sachschaden nach Sachbeschädigung an Schule - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagabend (08.10.2024) zwischen 19:00 Uhr und 21:40 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte mutmaßlich so in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Wohnräume. Hierbei fielen Ihnen ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie eine Goldkette in die Hände. ...

