POL-LB: BAB 8 / Leonberg / Rutesheim: Abfall in schrottreifem Sprinter transportiert

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt 35 Mängel an einem einzelnen Fahrzeug stellten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg am 24.09.2024 im Rahmen einer Kontrolle auf der Bundesautobahn 8 zwischen Leonberg und Rutesheim fest. Dabei waren 30 der Mängel als erheblich zu werten, zwei davon führten zur Einstufung des Mercedes Sprinters als Verkehrsunsicher. Beim Blick in den Laderaum des nur mit Kurzzeitkennzeichen versehenen Mercedes staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht: Der Kleintransporter war mit einer großen Menge an Altreifen beladen, die ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche verteilt waren. Aufgrund des desolaten und nicht verkehrssicheren Zustandes wurden die Kennzeichen des Transporters beschlagnahmt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls kontrolliert wurde ein Kleintransporter der Marke IVECO, bei welchem die Kontrollkräfte fürchteten, die offensichtlich durch Überladung verursachte Schlagseite des Fahrzeuges könnte zum Kippen des Transporters führen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen tatsächlich über 9 Tonnen schwer und somit um rund 160% überladen. Aufgrund dessen war es bereits zu einer extremen Hitzentwicklung im Bereich der Fahrzeugbremsen gekommen. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, den Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

