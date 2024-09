Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Mutmaßlicher Fahrraddieb in U-Haft

Duisburg (ots)

Ein 50-Jähriger soll am späten Freitagabend (6. September, gegen 22:30 Uhr) versucht haben, mit einem Akku-Winkelschleifer ein an einer Laterne angeschlossenes Fahrrad an der Straße "In den Bänden" zu stehlen.

Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, sei er geflüchtet. Alarmierte Polizisten konnten den einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fassen und haben ihn aufgrund seines fehlenden Wohnsitzes vorläufig festgenommen. Sie stellten seine Akku-Flex sicher.

Der 50-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall einem Haftrichter des AG Duisburg vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

