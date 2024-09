Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Trickbetrüger erbeuten hohe Summe Bargeld - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitagnachmittag (6. September, 14:30 Uhr) einen 67-Jährigen in seiner Wohnung an der Wörthstraße bestohlen. Die vermeintlichen Telekom-Mitarbeiter gaukelten dem Senior vor, seinen WLAN-Router reparieren zu wollen. Während sich einer der Männer an dem Gerät zu schaffen machte, durchsuchte sein Komplize die Wohnung. Ohne sich zu verabschieden, verschwand das Duo nach etwa 15 Minuten. Der 67-Jährige bemerkte dann, dass ein Behältnis auf dem TV-Schrank offen stand und eine große Summe Bargeld fehlte.

Er schätzt die Männer auf jeweils 24 Jahre und 1,75 bis 1,80 Meter Größe. Einer von ihnen hat eine schlanke, sein Komplize eine korpulente Statur. Beide hatten schwarze Kleidung an. Wer hat die Trickbetrüger gesehen und kann weitere Angaben machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

