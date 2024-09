Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck/Obermarxloh: Zwei Postzusteller vermeiden Zusammenstoß und stürzen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In gleich zwei Fällen wurden Briefzustellende bei Verkehrsunfällen am vergangenen Wochenende verletzt. Die beiden Sachverhalte im Detail:

Am Freitag (6. September, 11:50 Uhr) bog ein Postmitarbeiter (33) auf seinem Fahrrad von der Wandjesstraße nach links in die Neanderstraße ein. Der Fahrer eines am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golfs fuhr nach links auf die Fahrbahn, ohne auf nachfolgende Verkehrsteilnehmende zu achten. Hierbei übersah er auch den 33-Jährigen, der beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, mit seinem Fahrrad stürzte und sich hierbei verletzte. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er soll kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart haben und Ende 20 Jahre alt sein.

In einem weiteren Fall fuhr eine Postzustellerin (47) am Samstag (7. September, 10:10 Uhr) auf ihrem Fahrrad die Straße Im Holtkamp in Fahrtrichtung Schwabenstraße entlang. Weil ein Auto in einer Rechtskurve (Höhe Koperniskusstraße) mit zu geringem Seitenabstand an ihr vorbei fuhr, versuchte die 47-Jährige auszuweichen. Hierbei stieß sie mit dem Vorderrad gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich.

Das Verkehrskommissariat 21 hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

