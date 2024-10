Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verlorener Reifen sorgt für zahlreiche Beschädigungen

Ludwigsburg (ots)

Ein auf der Bundesautobahn 81 verlorener Fahrzeugreifen verursachte am Montag (07.10.2024) gegen 22:35 Uhr Sachschäden in Höhe von rund 13.500 Euro an insgesamt acht Fahrzeugen. Vermutlich verlor ein bislang unbekannter Sattelzug auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und - Zuffenhausen den Reifen. Nachfolgende Fahrzeuge konnten den Reifenteilen nicht mehr ausweichen und überfuhren sie. Ein Mercedes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem LKW geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0711 6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

