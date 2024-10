Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Kulturzentrum

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro hinterließen noch Unbekannte Täter, als sie zwischen Sonntag (06.10.2024), 23.30 Uhr und Montag (07.10.2024), 15.30 Uhr in Büroräume eines Kulturzentrums in der Osterholzallee in Ludwigsburg einbrachen. Nachdem die Unbekannten das Büro durchsuchten und verwüsteten, machten sie sich mit noch nicht näher benennbarem Diebesgut davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell