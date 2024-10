Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen und Weil im Schönbuch: Müllcontainer auf Schulgelände in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt vier Müllcontainer gerieten am Samstagabend (05.10.2024) auf dem Gelände einer Schule in der Schillerstraße in Holzgerlingen in Brand. Aufgrund von Bauarbeiten, die derzeit auf dem Schulgelände durchgeführt werden, war der Standort der Müllcontainer mittels Gitter abgesperrt. Zeugen bemerkten das Feuer gegen 23.00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Container bereits vollständig abgebrannt. Auf zwei weitere hatten die Flammen teilweise übergegriffen. Die Zeugen übernahmen die ersten Löschmaßnahmen. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurden diese überprüft und aufgrund erneuten Aufflammens Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Gegen 01.25 Uhr am frühen Sonntagmorgen (06.10.2024) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem weiteren Brand auf einem Schulgelände in der Straße "In der Röte" in Weil im Schönbuch gerufen. Auch dort brannten zwei Müllcontainer. Die Fassade des Schulgebäudes wurde durch die Rauchentwicklung zumindest verschmutzt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig.

Der entstandene Sachschaden konnte in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07131 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

