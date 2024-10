Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Mann mit Schreckschusswaffe sorgt für Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte in der Nacht zum Sonntag (06.10.2024) ein Mann in Asperg. Ein Zeuge konnte den 41-Jährigen gegen 1.30 Uhr dabei beobachten, wie er aus einem Pkw eine mutmaßliche Schusswaffe holte, diese augenscheinlich durchlud und anschließend eine Bar in der Alleenstraße betrat. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Beschuldigten kurz darauf vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden sie die Schreckschusspistole in dem Pkw auf.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mutmaßlich war es zuvor bei einer privaten Feier in der Bar zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen mehreren Besuchern gekommen. Ein noch nicht näher bekannter Gast soll zwei Frauen belästigt haben und der Aufforderung, die Feier zu verlassen, nicht nachgekommen sein.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

