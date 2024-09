Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B 235/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Am Abzweig zur L884 sind am Montag (23.09.24) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 56-jähriger Busfahrer aus Dülmen von der L884 auf die B235 abbiegen. Dort kam es zur Kollision mit einem 26-jährigen Autofahrer aus Olfen, der die B235 in Richtung Senden befuhr. Er wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Bus saßen keine Fahrgäste. Die Bundesstraße war auf Höhe der Unfallstelle während der Unfallaufnahme gesperrt.

