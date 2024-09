Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Wertsachen im Fahrzeug laden Diebe ein

Coesfeld (ots)

In den letzten Wochen kam es in den verschiedenen Städten und Gemeinden immer wieder zu Fällen von Diebstählen aus geparkten Autos. Bei vielen der Taten wurden Wertgegenstände, häufig Geldbörsen, aus den Autos gestohlen, die von außen sichtbar im Fahrzeug abgelegt waren. In einigen Fällen waren zudem die Fahrzeuge unverschlossen, was den Dieben die Arbeit zusätzlich erleichtert hat. Zur Prävention solcher Straftaten bittet die Polizei dringend, die folgenden Hinweise zu beachten:

- Schließen Sie ihr Fahrzeug bei Nichtbenutzung immer ab! So sichern Sie es auch gegen unbefugte Benutzung und machen es möglichen Dieben nicht unnötig leicht.

- Ein Auto ist kein Safe! Lassen sie niemals Wertgegenstände oder Dinge, die wie Wertgegenstände aussehen, im Fahrzeug zurück - auch nicht, wenn das Auto abgeschlossen ist und insbesondere nicht von außen sichtbar. Wertsachen im Fahrzeug laden Diebe geradezu ein.

Dennoch ist jeder Diebstahl natürlich eine Straftat und sollte konsequent zur Anzeige gebracht werden. Die Polizei im Kreis Coesfeld ist daher rund um die Uhr unter der Rufnummer 02541-140 sowie in Notfällen unter der 110 erreichbar.

