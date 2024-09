Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, L835/ Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Sonntag (22.09.24) Geschwindigkeitskontrollen an der L835 in Hiddingsel durchgeführt. Dort ist Tempo 50 erlaubt. Von 706 gemessenen Fahrzeugen waren 139 zu schnell. 42 kassierten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, drei Motorradfahrer wiederum zusätzlich ein Fahrverbot. Darunter befindet sich auch der Raser des Tages aus dem Kreis Recklinghausen, der mit 121 km/h durch die Messstelle flog. Zum Fahrverbot gesellen sich ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg dazu.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen stoppte die Polizei acht Motorradfahrer, weil ihre Kennzeichen zu stark geneigt waren oder Rückstrahler fehlten. Ein Autofahrer erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er beim Durchfahren der Messstelle den Motor aufheulen und den Auspuff mehrfach knallen ließ. Vorbeikommenden Fahrradfahrer fühlten sich dadurch belästigt.

