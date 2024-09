POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock, K16/Rennradfahrerin bei Unfall verletzt, Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots) - Einbrecher waren während des Wochenendes in Dülmen unterwegs. In Buldern brachen Unbekannte an der Clemensstraße in das DRK-Zentrum ein und entwendeten gelagerte Tiefkühlmahlzeiten. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Freitag (20.09.24) und 8.45 Uhr am Samstag (21.09.24). Zwischen 5.45 Uhr und 19 Uhr drangen Unbekannte am Samstag (21.09.24) in ein Einfamilienhaus an der Straße Krummer Timpen in Buldern ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Sie ...

mehr