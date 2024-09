Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Einbrecher waren während des Wochenendes in Dülmen unterwegs.

In Buldern brachen Unbekannte an der Clemensstraße in das DRK-Zentrum ein und entwendeten gelagerte Tiefkühlmahlzeiten. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Freitag (20.09.24) und 8.45 Uhr am Samstag (21.09.24).

Zwischen 5.45 Uhr und 19 Uhr drangen Unbekannte am Samstag (21.09.24) in ein Einfamilienhaus an der Straße Krummer Timpen in Buldern ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Sie flüchteten mit Bargeld.

Ebenfalls in Buldern waren Einbrecher am Freitag (20.09.24) an der Nieländer Straße aktiv. Zwischen 7.45 Uhr und 22.30 Uhr brachen die Täter die Terrassentür auf. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Am Nonnenwall in Dülmen war ein Haus am Sonntag (22.09.24) Ziel von Einbrechern. Zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach derzeitigem Stand wurde Schmuck entwendet.

In allen Fällen bittet die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 um Hinweise.

