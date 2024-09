Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Ladendiebe gesucht

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte entwendeten am Samstag (21.09.24) Energydrinks im K+K Markt an der Wiesenstraße. Passiert ist das gegen 14.30 Uhr. Zwei Mitarbeiter griffen diese auf und begleiteten sie in den Aufenthaltsraum. Die beiden Tatverdächtigen sprangen aus dem Fenster des Aufenthaltsraumes und flüchteten in Richtung Innenstadt. Sie werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, südeuropäisch, circa 13-15 Jahre alt, trug ein weißes Cap, ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans, etwa 1,60 Meter groß.

Person 2: männlich, Russe oder Ukrainer, rund 13-15 Jahre alt, trug ein blau-kariertes Hemd, eine dunkle Hose, circa 1,75 Meter groß.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell