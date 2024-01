POL-LWL: Schweriner Chaussee in Parchim nach Verkehrsunfall vollgesperrt (Erstmeldung)

Lübesse (ots) - Aus drei Solarparks in Lübesse wurden in den vergangenen Tagen durch unbekannte Täter Kupferkabel im geschätzten Wert von über 90.000 Euro gestohlen. Mitarbeiter der betroffenen Firmen meldeten am Dienstag und Mittwoch die Vorfälle, woraufhin die Kriminalpolizei zum Einsatz kam und die Spurensicherung am Tatort vornahm. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Nacht zu ...

