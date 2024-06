POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wallersheim (ots) - Zwischen dem 19.06.2024 und dem 20.06.2024 ereignete sich in der Ortslage Wallersheim in der Meselterstraße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein parkender weißer VW Up vermutlich in Folge eines Fehlers beim Wenden durch ein unbekanntes grünes Fahrzeug beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich die unfallverursachende Person, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu ...

