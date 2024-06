Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Smart überschlägt sich, Fahrerin leicht verletzt

Monzelfeld (ots)

Am 21.06.2024 kam es auf der K 94 bei Monzelfeld gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten, 35jährigen Fahrerin aus einer nahen Hunsrückgemeinde. Das Fahrzeug kam ausgangs einer leichten Linkskurve ins Schleudern, so dass sich der Kleinwagen in der Folge im Straßengraben überschlug. Die Fahrerin wurde hierbei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus verbracht. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschlepper geborgen werden.

