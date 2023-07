Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fußgänger geriet unter Sattelzugmaschine; Überfall auf Backerei: Festnahme eines Tatverdächtigen; Mehrere Brände in Klein- und Groß-Auheim und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer hat den Diebstahl in der Postbank gesehen? - Dietzenbach

(dj) Der oder die Unbekannte näherte sich am Montagmittag unauffällig und klaute einem 75-jährigen Rentner seine Sparbücher und eine Scheckkarte aus der mitgeführten Tasche. Zwischen 11 und 12 Uhr befand sich der 75 Jahre alte Dietzenbacher in der Postbankfiliale in der Straße "Am Rathausplatz", als ihm die Täterin oder der Täter die Beute aus seiner an der Schulter hängenden Tasche herausstahl. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich der Filiale gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Mehrere Brände in Klein- und Groß-Auheim: Kripo bittet um Hinweise - Hanau

(dj) Am Montagabend, gegen 21.25 Uhr, konnten im Waldgebiet bei der Fasanerie im Bereich Klein-Auheim (Eingang 2) zwei Brandstellen mit einer Drohne lokalisiert und durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. In der Curt-von-Arnim-Straße (einstellige Hausnummern) in Großauheim setzte ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen, gegen 1 Uhr, einen geparkten Lastkraftwagen in Brand, sodass ein Schaden von 3.000 Euro an dem Fahrzeug entstand. Kurz zuvor nahm ein aufmerksamer Passant in der Hanauer Landstraße in Höhe der Hausnummer 11a einen angezündeten Reifen unter einem geparkten Wohnwagen wahr und löschte das Feuer, bevor es auf das Fahrzeug übergriff. In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Hanau wegen Brandstiftung und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten vorliegt. Die Brandermittler bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Örtlichkeiten gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Diebe waren auf einer Baustelle zugange - Maintal/Bischofsheim

(jm) Diebe waren am Wochenende auf einer Baustelle in der Bruno-Dreßler-Straße zugange. Zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 7.25 Uhr, zerstörten die Täter das Schloss des Tores und kamen auf das Baustellengelände. Dort brachen sie unter anderem einen Bürocontainer auf und klauten Zubehör für den Computer. Weiterhin machten sie sich an den Baustellenfahrzeugen zu schaffen und zapften den Tankinhalt ab. Zudem nahmen die Langfinger etliches Werkzeug unter anderem Bohrhammer, Rüttelplatte und Schneidewerkzeug mit. Der Wert der Beute wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich beziffert. Die Polizei bittet Anwohner und Passanten, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

3. Fußgänger geriet unter Sattelzugmaschine: Zeugen gesucht - Bad Orb

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein 81 Jahre alter Mann aus Bad Orb nach einem Unfall am Montagnachmittag in der Würzburger Straße in Höhe der Spessart-Klinik in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 52-Jähriger gegen 14.45 Uhr in seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Würzburger Straße in Richtung der Frankfurter Straße. Nach eigenen Angaben hielt der LKW-Fahrer an einer rotzeigenden Ampel in Höhe der Hausnummer 7; eine Fußgängerin habe die Straße überquert. Anschließend fuhr der 52-Jährige an und setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer machte den Lastkraftwagen-Lenker darauf aufmerksam, dass er anhalten solle. Ein Fußgänger, es handelte sich hierbei um den 81 Jahre alten Senior, war aus bisher unbekannter Ursache unter den Lastkraftwagen geraten und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In dem Zusammenhang werden Unfallzeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation Bad Orb zu melden.

4. Überfall auf Backerei: Festnahme eines Tatverdächtigen - Schlüchtern

(jm) Bereits kurz nach einem Überfall auf eine Bäckerei am späten Montagnachmittag in der Straße "Alte Bahnhofstraße" haben Polizeibeamte einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen 17.55 Uhr meldete eine Angestellte über Notruf, dass eine Person den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld aus der Kasse gefordert habe. Nach ersten Erkenntnissen soll er selbst in die Kasse gegriffen haben und anschließend geflüchtet sein. Anhand der vorliegenden Personenbeschreibung stellten Polizeibeamte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen den Jugendlichen fest. Dieser flüchtete zunächst und wurde kurz darauf vorläufig festgenommen. Vor Ort stellten die Polizisten unter anderem ein Messer sicher und fanden zudem Bargeld auf. Der Tatverdächtige musste mit zur Dienststelle und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 04.07.2023, Pressestelle, David Jesse

