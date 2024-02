POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Einkaufsmarkt

Büttelborn (ots) - In der Wilhelm-Leuschner-Straße brachen am Mittwoch (28.02.), in der Zeit zwischen 16.00 und 23.00 Uhr, Kriminelle in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten sie mehrere Zimmer und erbeuteten hierbei Schmuck. Es wird in diesem Zusammenhang um ...

