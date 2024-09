POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Verkehrsschilder beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Bauerschaft Stevede waren Einbrecher aktiv. Zwischen 19 Uhr am Samstag (21.09.24) und 9.30 Uhr am Sonntag (22.09.24) warfen Unbekannte mit einem Pflasterstein ein Fenster des Pfarrheims ein, öffneten dieses und gelangten so hinein. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Auch beim Golfplatz kam es zum Einbruch. Die Täter begaben sich zur Driving Range des Golfplatzes, brachen die Holztür ...

